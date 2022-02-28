Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 06:00 28.02.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.
"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
"Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника. Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении.
Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону. Слава Украине!