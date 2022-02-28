Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля
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Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации. Район оккупирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Фейсбуке.
Вражеская техника наблюдается в разных громадах. С вечера местные жители Осипенковской громады сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.
В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.
Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.
В громадах периодические проблемы со связью.