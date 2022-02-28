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Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля

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Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля
Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации. Район оккупирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Фейсбуке.

Вражеская техника наблюдается в разных громадах. С вечера местные жители Осипенковской громады сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

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Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.

В громадах периодические проблемы со связью.

Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля 01

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Топ комментарии

  • Запорізький козак
    Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
  • Алла Новосад 5b57f84f
    @PVB40

    ·
    22 хв



    По Бердянску на утро.

    В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

    Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

    Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
    По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
  • Александр Краус
    Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
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