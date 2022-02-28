Минобороны о потерях войск РФ с начала вторжения: 5300 человек, 191 танк, 816 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов
Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.
"Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:
Самолеты – 29
Вертолеты - 29
Танки – 191
Боевые бронированные машины - 816
Пушки - 74
ЗРК БУК - 1
Град - 21
Автомобильная техника - 291
Цистерны – 60
БпЛА ОТР-3
Корабли/катеры - 2
Средства ПВО – 5
Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)", - пишет Маляр.
Она акцентирует внимание, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.
"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой длился ночью, начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - резюмировала Маляр.