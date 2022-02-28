Полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке, - Запорожская ОГА
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В Национальной полиции сообщили, что полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке. Так что эта информация не соответствует действительности.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОГА, в Нацполиции опровергают информацию о попадании в плен полицейских в Токмаке и Мелитополе.
"Информация о попадании в плен сотрудников полиции в Токмаке и Мелитополе не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в ОГА сообщили, что Бердянск временно оккупирован.