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Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ

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Великобритания вводит санкции против Центробанка РФ
Власти Великобритании объявили в понедельник о готовности расширить ограничительные меры против России и ввести санкции против Центрального банка РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Как говорится в заявлении, распространенном на Даунинг-стрит, глава британского Минфина "в координации с управляющим Банка Англии сегодня объявляет о намерении правительства Великобритании предпринять дальнейшие ограничительные экономические меры" в ответ на операцию РФ в Украине, "нацелив ограничения против Центробанка России".

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