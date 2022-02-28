Курс рубля обвалился до исторического минимума
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Рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв более 30% стоимости доллара и евро.
На пике курс доллара утром в понедельник превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Forbes.
Курс рубля на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. На пике курс доллара утром в понедельник, 28 февраля превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.
Это исторический максимум, сообщает Bloomberg.
На 6:30 по московскому времени евро торговался по цене выше 127 рублей, доллар — выше 114 рублей. Евро в рублях вырос на почти 35%, доллар — почти на 33%. Европейская валюта подорожала более чем на 33 рубля с закрытия прошлых торгов, американская — на более чем 30 рублей.