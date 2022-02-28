Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена: "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции?"
Об этом в эфире телеканала Россия-1 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Захарова эмоционально возмутилась необходимости преодолевать новые санкционные ограничения, наложенные на Россию в Европе. "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" – сказала официальный представитель МИД РФ.
Причиной возникновения проблем стало то, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив пролет российских бортов, а Лавров хотел полететь в Женеву на самолете правительства РФ. Захарова пояснила, что из-за этого у российской делегации требуют "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, что попали под санкции".
Россия не будет выполнять санкционные требования.
"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - считает представительница МИД.
Как результат, Лавров не сможет посетить встречу ООН высокого уровня.