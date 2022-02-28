Утром авиация российских оккупантов обстреляла Сартану, - Мариупольский городской совет

Сартану обстреляла авиация российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

"Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

"Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого поселка Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем", – сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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