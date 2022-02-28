Ночью в городе Токмак шли сильные бои. ВСУ борется с диверсантами в украинской форме, но с российскими бронежилетами

ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.