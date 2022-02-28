Ночью в городе Токмак шли сильные бои. ВСУ борется с диверсантами в украинской форме, но с российскими бронежилетами
13 11017
ВСУ системно борется с немногочисленными диверсионно-разведывательными группами по 3-5 человек. Они одеты в украинскую военную форму, но под ней носят бронежилеты русской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
В ночь на 28 февраля в Токмаке (Запорожская область) шли мощные бои, сообщает Запорожская областная военная администрация.
"Во время противостояния в населенном пункте противник понес очень большие потери в личном составе и отошел на южную окраину Токмака. В городе сейчас работают вражеские разведдозоры", - говорится в сообщении.