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Украинская делегация летит на переговоры через Польшу, - нардеп Кравчук

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Украинская делегация летит на переговоры с россиянами вертолетом через Польшу.

Об этом сообщила в эфире канала депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Она подтвердила, что в составе делегации глава фракции СН Давид Арахамия.

"Наша делегация летит из Польши", – сказала депутат. По ее словам, украинская сторона решила не ехать напрямую на Полесье, потому что не доверяет словам россиян и белорусов. Но благодаря долгому пути это позволило Украине использовать это время для накопления и переправки помощи.

Переговоры должны начаться в 12 часов.

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Ночью участник делегации депутат Давид Арахамия написал, что переговоры пойдут либо в нужном Украине направлении, либо как российский корабль.

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Топ комментарии

  • Планета Земля-Рай
    Підказка для російських регіонів: якщо ви не у складі росії, то санкцій не буде.
  • Привет
    Мля...кто угодно но только не эта оьезяьна...
  • Voloshka P.
    ппц, обізьянку відправили, яка звезділа, що американці і англійці нас дезінформують!!
    Шо це тупе може там наговорити??
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