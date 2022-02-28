В Ахтырке вводится комендантский час, за мародерство расстрел на месте. Поднятие цены на товары расценивается как мародерство, - мэр Кузьменко. ВИДЕО

Комендантский час введен в г. Ахтырке Сумской области с 17:30 до 7:00, сообщил городской глава Павел Кузьменко.

"Во время комендантского часа никто никуда не ходит... Военные обеспечивают безопасность нашего города, нашей страны, и также они обеспечивают покой в ​​нашей громаде. Поэтому ночью во время комендантского часа есть разрешение стрелять сначала на предупреждение, а затем на поражение", - сказал Кузьменко в видеообращении в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал жителей города носить с собой документы. "В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают, пусть и через каждые 50 метров, и говорят, чтобы вы показали свои документы – ходим все с документами, показывайте, не говорите, что я только что показывал. Это не полиция. Это военные части, и каждый военный хочет знать, что вы являетесь украинцем", - сказал мэр города.

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Кузьменко призвал не провоцировать военных и не появляться на улице в нетрезвом виде. "Любое пьянство и пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, они будут восприниматься как враг", - сказал он.

Мэр также заявил, что в городе начались случаи мародерства, мародеров будут уничтожать с поличным. "По городу началось мародерство в частном секторе, и если вы видите, что где-то люди уехали, но там появляются какие-то неизвестные, сообщайте, будут телефоны… будет выезжать туда батальон территориальной обороны. За мародерство – расстрел на месте", - сказал он.

Кузьменко также обратился к предпринимателям, которые поднимают цены на продукты питания: "Пока поднятие цены на товары будет расцениваться как мародерство".