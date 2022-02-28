По состоянию на утро Мариуполь и Волноваха - горячие точки в Донецкой области, - глава ОГА Кириленко

Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, согласно опубликованной сводке, с 20:00 27 февраля до 9:00 28 февраля в Сартане во время обстрелов ранен один человек, повреждены 10 зданий, ранее, днем ​​27 февраля, от авиаударов погибли два человека, ранены четверо;

в Лебединском ракетное попадание, повреждены 15 домов, пострадавших нет;

в Красногоровке и Марьинке обстрелы из артиллерии, без потерь и разрушений;

в Торецке ситуация напряженная, но контролируемая, ночь прошла без обстрелов инфраструктуры, без жертв среди мирного населения;

в Новомихайловке около 20 залпов 152-мм артиллерии, информация о повреждениях уточняется;

в Мироновке обстрелы из артиллерии, но без пострадавших и повреждений;

в Верхнеторецком обстрелы окрестностей начались в 7 утра, пострадавших пока нет.

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"По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои. Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей, – подытожил Кириленко.