По состоянию на утро Мариуполь и Волноваха - горячие точки в Донецкой области, - глава ОГА Кириленко
Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, согласно опубликованной сводке, с 20:00 27 февраля до 9:00 28 февраля в Сартане во время обстрелов ранен один человек, повреждены 10 зданий, ранее, днем 27 февраля, от авиаударов погибли два человека, ранены четверо;
в Лебединском ракетное попадание, повреждены 15 домов, пострадавших нет;
в Красногоровке и Марьинке обстрелы из артиллерии, без потерь и разрушений;
в Торецке ситуация напряженная, но контролируемая, ночь прошла без обстрелов инфраструктуры, без жертв среди мирного населения;
в Новомихайловке около 20 залпов 152-мм артиллерии, информация о повреждениях уточняется;
в Мироновке обстрелы из артиллерии, но без пострадавших и повреждений;
в Верхнеторецком обстрелы окрестностей начались в 7 утра, пострадавших пока нет.
"По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. Как сообщают военные, за эти города ведутся бои. Работаю над предоставлением зеленого коридора – для завоза в Волноваху гуманитарной помощи, медикаментов, продуктов, воды, а также для эвакуации жителей, – подытожил Кириленко.