"Укрзализныця" обнародовала график движения поездов с поправкой на военное положение и комендантский час
Как сообщает Цензор.НЕТ, график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, информируют в ведомстве, однако по состоянию на сегодняшний день он выглядит следующим образом.
На 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:
016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56
022 ТРУСКОВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50
002 КОНСТАНТИНОВКА-ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23
715 КИЕВ ПАСС-ЛЬВОВ 06.50
722 КИЕВ ПАСС-ХАРЬКОВ-ПАСС 09:00 (ст. Дарница 09:22)
738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34
749 КИЕВ ПАСС-ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07
769 КИЕВ ПАСС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
055 КИЕВ ПАСС-РАХОВ 15.02
013 КИЕВ ПАСС-СОЛОТВИНО 17.12
740 КИЕВ ПАСС-КР.РОГ ГОЛ 17.22
790 КИЕВ ПАСС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42
792 КИЕВ ПАСС-КРЕМЕНЧУГ 17.42
726 КИЕВ ПАСС-ХАРЬКОВ-ПАСС 18.03
081 КИЕВ ПАСС-УЖГОРОД 18.30
067 КИЕВ ПАСС-ВАРШАВА ВС 18.48
Дополнительно назначено:
715 КИЕВ ПАСС-ЛЬВОВ 20.00
Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.
Расписание поездов по ст. Харьков 28 февраля будет выглядеть следующим образом:
114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11
138 ХМЕЛЬНИЦК-ЛИМАН 08.20
046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36
723 ХАРЬКОВ-ПАСС-КИЕВ ПАС 15.00
114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39
015 ХАРЬКОВ-ПАСС-РАХОВ 15.09
077 ХАРЬКОВ-ПАСС-МАРИУПОЛЬ 16.23
795 ХАРЬКОВ-ПАСС-ДНЕПР-ГЛ 19.27
021 ХАРЬКОВ-ПАСС-ТРУСКОВЕЦ 20.15
138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦК 21.26
007 ХАРЬКОВ-ПАСС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43
045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 22.40
В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих на Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.
"Укрзализныця" напоминает, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.
Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправился в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – до Вадул-Сирета (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захонь (Венгрия).
При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.
"Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныцы" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", - говорится в сообщении "Укрзализныци".