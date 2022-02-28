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Брифинг Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

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Украинские воины оказывают упорное сопротивление российским оккупантам.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен , что каждый из нас победит... Слава Украине!

Топ комментарии

  • Alexandr Korovnikov
  • ina kretova
    не согласна в корне,комик был не мой выбор.... Вова сейчас- это символ свободной Украины,самый молодой през за всю историю. Речи ему пишут очень грамотно и его видосики очень в тему. Не сбежал,не боится,дерзит противнику,остался с народом. Недаром сейчас на него ведется охота фсб (амеры предупредили) Этот комик делает серьезные нервы кгбисту-шизофрену.Ну,и президенты никогда не воюют,даже в кино)) Сейчас он ценный кадр.
  • Moanna Gratius ed1b335d
    Зеленский лучший Президент Украины!!! Слава Украине!!! Слава ВСУ!!! Героям Слава!!!
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