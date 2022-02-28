Брифинг Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Украинские воины оказывают упорное сопротивление российским оккупантам.

Об этом заявил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Когда я шел в президенты, я говорил, что каждый из нас – Президент. Потому что мы все отвечаем за наше государство. За нашу прекрасную Украину. А сейчас так случилось, что каждый из нас – воин. Воин на своем месте. И я уверен , что каждый из нас победит... Слава Украине!