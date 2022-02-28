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Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

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Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский
Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу по новой специальной процедуре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами. И главное, быть на уровне. Я уверен, что мы все это заслужили", - заявил он.

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Топ комментарии

  • Юрий Орлов 82996db3
    еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
  • Герхард
    ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
  • Roman Rjevskiy
    Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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