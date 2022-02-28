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Нацполиция просит водителей не занимать полосу общественного транспорта: Такие авто будут считаться транспортом ДРГ

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Нацполиция просит водителей не занимать полосу общественного транспорта: Такие авто будут считаться транспортом ДРГ
Нацполиция предупреждает, что автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Об этом Нацполиция сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго запрещено!

Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!

Пользоваться полосой общественного транспорта вправе: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!" - говорится в сообщении.

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  • Максім ХОЙ 07fb0949
    не згоден,ворога потрібно бити по всім фронтам
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться 😁
    https://twitter.com/i/status/1498223276925104129
  • Максім ХОЙ 07fb0949
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