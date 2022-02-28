Нацполиция просит водителей не занимать полосу общественного транспорта: Такие авто будут считаться транспортом ДРГ

Нацполиция предупреждает, что автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Об этом Нацполиция сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго запрещено!

Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!

Пользоваться полосой общественного транспорта вправе: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!" - говорится в сообщении.

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