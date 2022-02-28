Руководству государства удалось начать процесс перехвата военной инициативы, - Данилов

Одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям России и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова), разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ, создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны. Центральным пунктом плана путинского вторжения был захват украинской столицы - города Киева, и создание марионеточного правительства, подконтрольного рф", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день, по словам Данилова, ни одна из целей плана РФ не была достигнута.

"Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются. В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия.

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В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос о необходимости сокрытия реальных потерь войск вторжения, которые постоянно увеличиваются и которые становится все труднее скрывать. Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителям россии и родственникам российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных", - подчеркнул секретарь СНБО.

"Наша цель – расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри рф относительно необходимости немедленного прекращения войны. Информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами воздействия – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими на россии, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до русских военных, работать с национальными республиками рф.

Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с каждым днем, и с каждым днем ​​мы ближе к нашей окончательной победе", - подытожил он.

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