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Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина

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Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать бизнес-связи с Россией.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Разорвите все бизнес-связи с Россией. Все. Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века по имени Владимир Путин", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
  • Запорізький козак
    ⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
  • Максим Денисов 57f5c91f
    То так і є.
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