Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина
5 88226
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать бизнес-связи с Россией.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Разорвите все бизнес-связи с Россией. Все. Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века по имени Владимир Путин", - говорится в сообщении.