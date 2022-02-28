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В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи". ИНФОГРАФИКА

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В ВСУ обнародовали изображения уязвимых мест вражеской техники, чтобы граждане Украины могли использовать эту информацию для противодействия врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В частности, на изображениях указаны уязвимые места грузовиков, бронеавтомобилей "Тайфун", "Тигр" и БТР-82А.

В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 01
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 02
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 03
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 04

Также в ВСУ напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи":

В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 05

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Топ комментарии

  • Cinichny Bandera
    S - sanctions

  • Бузько
    Хе, хе до 2 марта.Козломордые думают что вот так все легко и просто за 2 рассосется? Наивные люди
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    Денис Казанський


    @den_kazansky

    ·
    2 мин



    Это уже истерика.

    Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
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