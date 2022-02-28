Китай призвал РФ к сдержанности после угроз Путина ядерным оружием

Китай призвал РФ к сдержанности после решения Путина по приведению российских ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel.

"Все стороны должны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации", - сказал спикер МИД Китая Ван Вэньбинь.

Китай поддерживает все усилия по разрядке военного противостояния и мирному политическому решению, заявил представитель Китая.

Отвечая на дополнительные вопросы, он подчеркнул, что Китай и Россия являются стратегическими партнерами, но не союзниками. Китай определяет свою собственную позицию и политику в каждом частном случае.

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