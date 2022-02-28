"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы
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"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении медиасервуса в фейсбуці.
"Русские фильмы, идите нах#й!", – говорится в сообщении, которое начинается с фразы, ставшей уже крылатой во время русско-украинской войны.
"В настоящее время все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении.