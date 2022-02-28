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"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы

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"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы
"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo удалил со своей базы все российские фильмы

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении медиасервуса в фейсбуці.

"Русские фильмы, идите нах#й!", – говорится в сообщении, которое начинается с фразы, ставшей уже крылатой во время русско-украинской войны.

"В настоящее время все российские фильмы удалены с нашего сервиса. Слава Украине. Слава ВСУ", - говорится в сообщении.

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Русские фильмы, идите нах#й!: Megogo удалил со своей базы все российские фильмы 01

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Топ комментарии

  • Voloshka P.
    Це треба було робити ще в 2014, але хоч так...
  • Ирина Мороз
    Наконец-то, я рашка-продукцию с 2005 не смотрю.
  • Лора Нагорняк d64760b1
    Також и фільми зеленського - видаляйте !!!
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