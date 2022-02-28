"Укрзализныця" призывает все граничащие с РФ стране прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение со страной-агрессором

Укрзализныця обращается ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией.

Соответствующее обращение разослано в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

Украинский перевозчик указывает, что проводники, диспетчеры, машинисты и другие работники РЖД выполняют преступные приказы везти оккупантов и их танки к границе Украины. Поэтому их нельзя больше называть железнодорожниками, только убийцами.

"Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом. Ты даже в своем страшном сне не видел, каково это работать под взрывами снарядов и выстрелов, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим!", - уверяет УЗ.

В ведомстве добавили, что у украинских железнодорожников есть "железные нервы и не только…", а Россия – дырявая, как и ее вагоны.