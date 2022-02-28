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Чехия отзывает лицензию дочки "Сбербанка". Она – банкрот

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Чехия отзывает лицензию дочки "Сбербанка". Она – банкрот
Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Чешского Нацбанка.

Ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предыдущую меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в частности предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.

"Правление Банка признало, что Sberbank CZ – банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора", - отмечается в сообщении.

Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на одного клиента.

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    И это только понедельник.
  • Привет
    Депозиты?? В банке паРаши? Чехи вы в своем уме???
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Расєя впєрдє-била єсть и будєт всєгда...
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