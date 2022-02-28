Чехия отзывает лицензию дочки "Сбербанка". Она – банкрот

Чешский центробанк начал отзыв лицензии дочки российского "Сбербанка".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Чешского Нацбанка.

Ликвидность банка ухудшилась из-за массивного оттока депозитов с началом войны Россией. Центробанк ранее принял предыдущую меру, запрещающую банку распоряжаться активами и обязательствами, в частности предоставлять новые кредиты и открывать депозиты.

"Правление Банка признало, что Sberbank CZ – банкрот, и в разумные сроки исправить это другими инструментами невозможно. Также считается, что принятое решение не отразится на стабильности чешского финансового сектора", - отмечается в сообщении.

Клиенты-вкладчики Sberbank CZ получат гарантированную сумму страхования в 100 000 евро на одного клиента.

Также смотрите: Защитники Украины захватили российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" в Херсонской области. ВИДЕО