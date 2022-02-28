Российский миллиардер Тиньков выступил против войны с Украиной: "Государства должны тратить деньги не на войну. Мы против!"
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Российский миллиардер, основатель TCS Group Олег Тиньков выступил против войны с Украиной.
Соответствующую публикацию Тиньков сделал в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – говорится в сообщении.