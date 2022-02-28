Новости • Война

Российский миллиардер Тиньков выступил против войны с Украиной: "Государства должны тратить деньги не на войну. Мы против!"

29 53490
Российский миллиардер Тиньков выступил против войны с Украиной: "Государства должны тратить деньги не на войну. Мы против!"
Российский миллиардер, основатель TCS Group Олег Тиньков выступил против войны с Украиной.

Соответствующую публикацию Тиньков сделал в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – говорится в сообщении.

Также читайте: Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина

Российский миллиардер Тиньков выступил против войны с Украиной: Государства должны тратить деньги не на войну. Мы против! 01

Топ комментарии

  • Запорізький козак
    А почему в 2014 не выступал ? Лицемерные твари, как за кошелек прихватили, так сразу против войны
  • Запорізький козак
    ⚡️Глава Харьковской ОГА: По статье «Госизмена» задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.
  • Banderivka 4f0778a0
    Пізно алєжка, пізно...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости