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Спецоперация военных против предателей в Харьковской области: Задержаны мэр Пивденного Брюханов, его заместитель и руководитель райотдела полиции

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Спецоперация военных против предателей в Харьковской области: Задержаны мэр Пивденного Брюханов, его заместитель и руководитель райотдела полиции
В Харьковской области украинские военные провели спецоперацию против государственных изменников. Среди задержанных – мэр города Пивденного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

"Сегодня проведена спецоперация военных. Задержаны мэр Пивденного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье "Государственная измена". Это для понимания тем, кто до сих пор не понял, что у нас война, и позволяет себе переговоры с врагом!" – отмечает Синегубов.

"Мы не дадим сдавать ни одного сантиметра нашей земли. Это не просто слова. Военные на деле предупреждают: задержанием они проявили лояльность. Цитата: "расстреливать будут на месте", - добавил глава ОГА.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Информация о переговорах мэра и полиции Купянска с оккупантами – фейк. Полиция Харьковщины работает 24/7 для защиты региона, - Синегубов

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  • Перехватчик
    Джон Кайфф®


    @john_kaiff

    ·
    5 ч



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  • Kristobal Juan
    Трибунал никто не отменял в военное время
  • Иван Петров d4225322
    Отлично.
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