В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов.

Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию. Также рядом с территорией были обнаружены метки, которые были обезврежены. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за внимательность.

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Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидеров украинского общества и государства.

Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – Предстоятель ПЦУ.

Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла.

Могу официально засвидетельствовать, что Предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, само мнение об этом абсурдно.

У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы", - рассказал архиепископ.







