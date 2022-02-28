"Ядерное оружие": Смены пунктов управления Ракетных войск РФ начали боевое дежурство усиленным составом

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что очередные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командование далекой авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - говорится в сообщении.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

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