Байден проведет совещание с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и согласовать ответ стране-агрессору

Президент США Джо Байден в понедельник утром по Вашингтону проведет телефонный разговор с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить последнее развитие событий по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину и cкоординировать ответ - сообщает Белый дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье заявила, что США рассматривают более строгие санкции в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

На фоне закрытия европейского авиапространства для российских перевозчиков посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию – после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолетов из-за вторжения в Украину и отмены рейсов.

Также читайте: Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

"Все большее количество авиакомпаний аннулируют вылеты... Гражданам США следует подумать об отъезде из России теми коммерческими вариантами, которые пока остаются доступными", – говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

В воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии на особый режим боевого дежурства, причиной которых в Кремле назвали "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России. США назвали это неприемлемой эскалацией.