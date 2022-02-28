Байден проведет совещание с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и согласовать ответ стране-агрессору
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Ранее представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье заявила, что США рассматривают более строгие санкции в отношении России из-за ее вторжения в Украину.
На фоне закрытия европейского авиапространства для российских перевозчиков посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию – после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолетов из-за вторжения в Украину и отмены рейсов.
"Все большее количество авиакомпаний аннулируют вылеты... Гражданам США следует подумать об отъезде из России теми коммерческими вариантами, которые пока остаются доступными", – говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.
В воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии на особый режим боевого дежурства, причиной которых в Кремле назвали "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России. США назвали это неприемлемой эскалацией.