Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post
Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах
Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский, сославшийся на разговор с Абрамовичем.
"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь в поиске мирного решения. Они обратились за помощью, и Роман – это тот человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного решения проблемы", - сказал Роднянский.
Представитель Абрамовича не стал комментировать сообщение о том, что владелец "Челси" находится в Беларуси, но подтвердил обращение к нему официальных лиц Украины.
"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.
Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сказал представитель бизнесмена.
На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной Романа Абрамовича нет.
Ранее Абрамович передал управление ФК "Челси" благотворительному фонду.