Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов

Безопасных выездов из Чернигова нет: все готово для ведения боевых действий. Пути заминированы. Жителей города просят без необходимости не выходить из дома или укрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская ОГА в фейсбуке.

Так, в целях безопасности ни в коем случае не нужно покидать укрытие или дом во время комендантского часа - с 18:00 до 5:00 утра.

"Безопасных выездов из города нет: все подготовлено для ведения боевых действий. Пути заминированы! Периодически город и пригородные села россияне обстреливают из артиллерии, градов, ураганов, баллистическими ракетами, бомбят с самолетов. Передвигаться по улицам опасно.

Если вам необходимо передвигаться по городу, делайте это исключительно в светлое время суток. При себе имейте документы и спокойно реагируйте на требование их предъявить", - сообщили в ОГА.

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