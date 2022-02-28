РФ выпустила по Украине 180 ракет: крылатых и "Искандеров". Впервые с 1941 года бомбардировку испытал и Киев, - Кулеба

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 180 крылатых и оперативно тактических ракет Искандер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с первых дней вторжения, которое началось сразу в четырех направлениях, Путин пустил в ход почти все оружие и все роды войск.

"Крылатые ракеты, авиацию, колонны танков, наземных войск... Бомардирование с воздуха испытал и Киев. Впервые с 1941 года, когда на него падали бомбы нацистской Германии. Все преступления зафиксированы на видео", - заверил министр.

Но Украина не пала, как рассчитывали в России, напомнил Кулеба: "Ни один из самых больших городов Украины так и не был захвачен за четыре дня".

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"Мы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов, сожгли 191 танк, 816 бронемашин, 47 артиллерийских орудий, один комплекс Бук, 21 установку Град, 291 автомобиль, 80 цистерн с горючим, три беспилотника, пять кораблей и пять средств ПВО".