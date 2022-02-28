Новости • Помощь Украине

Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны

15 87261
Несколько тысяч иностранцев уже подали заявления в Интернациональный легион, - Минобороны
У Украины уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, которые хотят вступить в Интернациональный легион для защиты Украины от России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook

"Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения – Интернациональный легион. У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", - отметила она.

Читайте также: Нидерланды поставят Украине 200 зенитных ракет Stinger

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Виталий Харитонов f2132970
    20-летним срочникам ********* - п*зда.
    Бегите, глупцы!)
  • Алексей Гуменюк 4e41b931
    Легальные сафари туры по отстрелу казламордых. Бизнес план хороший
  • Владимир Николенко 123e1460
    Чеченцы из Европы готовы вступить в иностранные легионы в Украине
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости