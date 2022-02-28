Новости

Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль

6 75132
Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль
Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера о членстве Украины в ЕС. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку!" – заявил Шмыгаль.

Напомним, на фоне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении по специальной процедуре.

Читайте также: Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

Топ комментарии

  • Alex Syromyatnikov
    Кто против?????? Медведчук, Шуфрич???? Какой ***** рехферендум???? Я с автомата могу пояснить свою позицию!
  • Лилия Стацкая
    Давно пора.Ми і є серце Європи.
  • Porol ferton
    Це правильне і потрібне рішення.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости