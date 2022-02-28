Швейцария отменяет нейтралитет, вводит санкции против РФ и закрывает небо для российских авиакомпаний

Швейцария отменяет нейтралитет из-за войны в Украине. Власти страны приняли решение ввести санкции Европейского Союза в отношении России, а также закрыть небо для российских самолетов.

Об этом заявил представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в понедельник, 28 февраля, Федеральный совет Швейцарии провел экстренное совещание по Украине. В ходе заседание было принято решение отказаться от нейтралитета и применить санкции ЕС в отношении Российской Федерации.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - написал Симонацци.

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Также Швейцария закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой

Более того, Швейцария доставит в Польшу около 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев.