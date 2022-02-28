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Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня "положили" систему онлайн-выборов и обеспечения российской армии

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Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня "положили" систему онлайн-выборов и обеспечения российской армии
В первый же день войны украинские хакеры объединились и начали "бомбить" ключевую онлайн-инфраструктуру РФ. В первую очередь – государственные ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первая атака была предпринята уже 24 февраля. И с тех пор "легли" уже сотни российских ресурсов.

Одними из первых украинцы хакнули мощности компании "Систематика". Это основной подрядчик всех государственных проектов в области информационных технологий РФ. А ее владельцем является Дмитрий Медведев.

Нашим киберам удалось сломать следующие разработки "Систематики":

  • автоматизированную систему "Выборы": голосовать россияне смогут только по старинке, на бумажках;
  • системы электронного документооборота оккупационных властей на территории Крыма и ОРДЛО: все файлы с серверов загружены и переданы в СБУ для анализа и приобщения к материалам уголовных дел.

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25 февраля атаки продолжились, и благодаря им была разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.

"Эти информационные ресурсы для России утрачены навсегда, бекапы уничтожены. Поднять их снова без последствий нереально", – говорят украинские хакеры.

Они обещают продолжить удары по киберинфраструктуре РФ и что это будут не просто DDOS-атаки. Но ущерб для РФ от этих кибератак уже сейчас – колоссальный. Хотя ФСБ этого не признает. Только в первый день они сделали всеобщее заявление, что существует критический уровень угрозы киберзащиты. Но на РосТВ этого не рассказывают: им спустили указания, что ситуация контролируемая и не критична. Но по факту Россия уже возвращается в 19 век.

Топ комментарии

  • olele
    Ольга Рев@Olha_Rev

    15 мин

    Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
    До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
    Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
  • віктор федорович 31ee1569
    На Троєщині в Києві бабусі качалками для тіста забили диверсанта. Після цього сміливі жінки передали його бійцям територіальної оборони.
  • віктор федорович 31ee1569
    Как пишут украинские дальнобойщики, сейчас в странах ЕС начали очень враждебно относиться к фурам из России и Белоруссии. Дальнобойщики срывают с них номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку.

    Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
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