Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных
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В Беларуси будут проводиться учения, в которых задействуют военнообязанных. Подготовка продлится пять дней.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.
Заявлено, что обучение будет проходить с 1 по 4 марта.
"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", – говорится в сообщении.