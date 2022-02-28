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Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных

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Минобороны Беларуси объявило о проведении учений для военнообязанных
В Беларуси будут проводиться учения, в которых задействуют военнообязанных. Подготовка продлится пять дней.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Республики Беларусь, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусские СМИ.

Заявлено, что обучение будет проходить с 1 по 4 марта.

"Сообщается, что будут проведены теоретические и практические мероприятия с должностными лицами, а также проверка запасов продовольствия", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Виталий Харитонов f2132970
    Еще один ***** "ученисты".
    Вам видосов с рашкинскими "учениками" мало *****?
  • Ksenia VB
    От суки...
    Невже не можна отак всім зібратись і скинути бацьку ?
    Що ви як барани живете ?
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    ***** усатое
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