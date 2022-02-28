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Макрон просил Путина немедленно прекратить огонь: Президент РФ "подтвердил свою готовность к этому"

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Макрон просил Путина немедленно прекратить огонь: Президент РФ "подтвердил свою готовность к этому"
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В Елисейском дворце сообщили, что разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и уберечь основные дороги в Украине.

По данным офиса французского президента, российский президент "подтвердил свою готовность к этому".

Макрон заявил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

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Президент Макрон также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.

Топ комментарии

  • Руслан Фнтонь
    Можете будь ласка не писати шо там путін запевняє/обіцяє? Вже сил нема слухати цю брехлтву суку
  • Yaroslav Kozachok
    П издить
  • olele
    Мантелепа@WilnoLwiw

    🔴УВАГА !!!

    12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
    Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
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