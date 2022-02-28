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Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

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Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Только что Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – сообщил Сибига в фейсбук.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!", - добавил Сибига.

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Топ комментарии

  • Руслан Фнтонь
    Зеля виріс на очах. Не голосував, дико хейтив. Зара найбільший респект! Так тримати Ненько Україно!
  • Muron
    Порох його в бік не штуркав? Тепер чекаємо на гасло від Зеленського: Армія, Мова, Віра!
  • Andriy
    Я теж. Вважав його клоуном і наркоманом. Я так ніколи не помилявся. І я визнаю це. Зараз він - класний Президент! Бажаю йому удачі!
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