Зеленский подписал заявление на членство Украины в Евросоюзе. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление о членстве Украины в Европейском Союзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.

"Только что Президент Украины В. Зеленский подписал исторический документ – заявку на членство Украины в Европейском Союзе", – сообщил Сибига в фейсбук.

Совместное заявление было подписано с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Документы уже в пути в Брюссель! Поздравляю, Украина, поздравляю всех нас! История делается сейчас!", - добавил Сибига.

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