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96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов уничтожили под Лебедином

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Под Лебедином была уничтожена колонна вражеской техники, включая "грады".

Об этом сообщил корреспондент 1+1 во время прямого включения, сообщает Цензор.НЕТ. Событие произошло вечером.

"96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров", - рассказала корреспондент.

Она добавила "это была заправочная база россиян".

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Также были уничтожены позиции "градов" вокруг Сум.

По словам корреспондентки, "оккупантов понемногу вылавливают, отстреливают", но "в самом городе еще неспокойно и есть угроза уличных боев, на город движется вражеская колонна, которую тероборона поливает коктейлями Молотова".

Топ комментарии

  • Перехватчик
    Все пройдет, но будет хуже…
    🇺🇦🇮🇱@IsraelThreads·4 ч

    Долго искал разницу между Гитлеровской Германией и Путинской Россией.

    Понял что у Гитлера были союзники, страны оси.

    У Путина есть только Лукашенко - черпачок говна.
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Если видите на дороге грады-убивать надо всех, и очень жестоко. Это палачи. Никаких "в плен"
  • Cinichny Bandera


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