Великобритания запрещает заход в британские порты судов, связанных с РФ
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Власти Великобритании в связи с агрессией против Украины приняли решение запретить судам, связанным с РФ, заход в британские порты, говорится в заявлении главы Минтранса Британии Гранта Шэппса.
"В этих условиях министерство транспорта не считает подобающим для российских судов продолжать заходить в порты Соединенного Королевства", - отмечается в документе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно заявлению, портам не следует пускать суда, которыми владеет РФ, которые она фрахтует, а также которые используют какие-либо лица, связанные с Россией.
Речь также идет о судах, которые ходят под российским флагом, или которые зарегистрированы в РФ. Кроме того, под действие запрета подпадают суда, которыми владеют или которые используют лица из санкционных списков.
Ранее Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов, Россия приняла аналогичные ответные меры.