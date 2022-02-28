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"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией

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"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией
В ходе первого раунда переговоров на Припяти стороны определили "ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Об этом по результатам переговоров сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение боевых действий на территории Украины.

"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.

"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", – сказал Подоляк.

"На втором раунде переговоров эти темы будут иметь конкретную практику развития", - добавил советник главы ОП.

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Топ комментарии

  • Лилия Стацкая
    Та хтож їм дозволить.
  • буков
    Ну хоч не капітулювали.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    ТЕКСТ ЯКОСЬ ПО ДЄБІЛЬНОМУ НАПИСАН: "ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ". МОЖЕ ТРЕБА БУЛО: "ПРИПИНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ"? ВСЕ Ж ТАКИ ПОДОЛЯК ДЄБІЛ!
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