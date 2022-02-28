"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией
Об этом по результатам переговоров сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение боевых действий на территории Украины.
"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.
Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022
"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", – сказал Подоляк.
"На втором раунде переговоров эти темы будут иметь конкретную практику развития", - добавил советник главы ОП.