Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями

В Николаев двумя направлениями едут войска РФ.

Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.

Ким призвал мужчин готовиться.

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"Палить их чем угодно, женщины дома. Они трусы, когда видят сопротивление - сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОГА.

"Выходите, мужики, давайте им наваляем", - подытожил он.