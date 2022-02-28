Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями
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В Николаев двумя направлениями едут войска РФ.
Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.
Ким призвал мужчин готовиться.
"Палить их чем угодно, женщины дома. Они трусы, когда видят сопротивление - сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОГА.
"Выходите, мужики, давайте им наваляем", - подытожил он.