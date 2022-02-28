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Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями

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Войска РФ уже на подступах к Николаеву. Едут двумя путями
В Николаев двумя направлениями едут войска РФ.

Об этом в видеообращении заявил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.

Ким призвал мужчин готовиться.

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"Палить их чем угодно, женщины дома. Они трусы, когда видят сопротивление - сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОГА.

"Выходите, мужики, давайте им наваляем", - подытожил он.

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Топ комментарии

  • Lvbnhj
    Тримайтеся
    Це агонія *****
    Ми переможемо
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Yevhen Tarnavskyi
    Час зараз працює на Україну. Треба вистояти.
  • Владимир Николенко 123e1460
    Херсон український,тактика обходу міст.жопа для кацапів.******* останні резерви.
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