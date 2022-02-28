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Резников предлагает российским солдатам сдаваться за 5 миллионов компенсации, иначе – смерть

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Министр обороны Алексей Резников предлагает российским содатам 5 миллионов рублей компенсации, за то что они сдадутся и откажутся воевать против Украины.

Об этом министр заявил в своем обращении в понедельник вечером, сообщает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что за 4 дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров врага оказались в плену.

Многие из них – совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия", - указал министр.

"Да когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот – называет фашистами и требует уйти! Для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. Чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного ИТ-сообщества. Оно очень простое. Мы предлагаем российским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен", - написал Резников.

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Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии.

"Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет! Слава Украине!" – написал министр.

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Топ комментарии

  • cimbitep
    а не жирно рашистскому мясу будет?
  • Roman Rjevskiy


    Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ


    28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18

    Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

    "Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
  • MrC
    Та тож рублями, приедет будет курс 1 000 000 за бакс)))
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