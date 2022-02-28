В результате российского ракетного обстрела на Киевщине разрушены общежитие и 2 пятиэтажных дома, - МВД

На Киевщине оккупанты нанесли ракетный удар по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка. Есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи к общежитию в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС , в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.

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