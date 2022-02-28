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В результате российского ракетного обстрела на Киевщине разрушены общежитие и 2 пятиэтажных дома, - МВД

22 07138
На Киевщине оккупанты нанесли ракетный удар по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка. Есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи к общежитию в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС , в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Roman Rjevskiy
    Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

    "Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.

    . Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.

    По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
  • Maxim Ak-Murza
    С кем ты договариваться собрался? С ордой зверья?
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    От тварюки! Горіть в пеклі!
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