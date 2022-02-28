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Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов

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Норвегия отправит Украине 2000 противотанковых гранатометов
Норвегия, которая до сих пор воздерживалась от предоставления Украине военной помощи для отражения агрессии РФ, предоставит Украине противотанковые гранатометы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

Правительство Норвегии приняло решение отправить Украине 2000 противотанковых гранатометов M72 для защиты от российской агрессии.

Норвегия с 1950-х годов отказывалась от поставок оружия в страны, не входящие в НАТО, находящиеся в состоянии войны или под угрозой вооруженного конфликта.

"Норвегия проводит строгую политику по экспорту военной техники, но Украина сейчас сталкивается с чрезвычайными обстоятельствами", - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.

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Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    М72 LAW неплохой шайтан-труба. Без наведения,слегка устаревший, но тоже сгодится.
  • Враг рода человеческого 666
    Что творят клятые - цена на металлом упадет в разы!
  • Алекс Мышкевич
    Смотрел ТТХ - для танков не подходит, только для лёгкой бронетехники

    Побольше бы таких для городских боёв и засад.
    Все ж не с Молотовым бросаться
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