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С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный. ИНФОГРАФИКА

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С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный. ИНФОГРАФИКА
С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный 01

"Это кровавое преступление путинского режима - вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул главком ВСУ.

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