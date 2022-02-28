С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный. ИНФОГРАФИКА
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С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Это кровавое преступление путинского режима - вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул главком ВСУ.