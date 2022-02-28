С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный. ИНФОГРАФИКА

С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.