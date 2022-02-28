"Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал" - посол Украины напомнил как умер Гитлер

Украинский посол в ООН Сергей Кислица считает, что действия России в Украине напоминают действия Гитлера в начале второй мировой.

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН в понедельник.

"Очень четкие параллели можно провести со второй мировой", – отметил посол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал. Он может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года", - прокомментировал Кислица угрозы Путина применить ядерное оружие.