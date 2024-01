"Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал" - посол Украины напомнил как умер Гитлер

Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН в понедельник.

"Очень четкие параллели можно провести со второй мировой", – отметил посол, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал. Он может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года", - прокомментировал Кислица угрозы Путина применить ядерное оружие.

In a fiery speech to the United Nations General Assembly on Monday, Ukrainian Ambassador Sergiy Kyslytsya drew parallels between Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine and Adolf Hitler's early World War II tactics.



