В течение 28 февраля уничтожены 5 вражеских истребителей, колонна бронетехники, колонна с горючим, ЗРК, вертолет и крылатая ракета, - Воздушные силы ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
"Во время дерзкого авианалета оккупантов на Васильков и Бровары украинские летчики-истребители перехватили и сбили два российских самолета. Работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов. Так, Воздушные силы сбили пять истребителей. По предварительным данным, это Су-30 и Су-35.
У Киева зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага.
Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.
Удачно отработала и бомбардировочная авиация. Су-24м Воздушных Сил нанесли по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.
Ну и традиционно, в очередной раз отмечаем ювелирную работу экипажей Bayraktar TB2. На этот раз – три цели – танк противника и два зенитных ракетных комплекса "Бук" оккупантов", - говорится в сообщении.