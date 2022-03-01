Воюющих в Украине российских солдат кормят просроченными сухпайками. ВIДЕО

Российскую армию кормят комплектами продуктов, изготовленных в 2013 году и имеющих срок годности два года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Госспецсвязи.

На видео украинский воин вынимает пакеты с надписью "Военторг - индивидуальный рацион питания", на обратной стороне которого этикетка со сроком действия, где указано, что он сделан в 2013 году, а действителен до 2015-го, то есть просрочена уже на семь лет.

"Российские солдаты, обращаюсь к вам и вашим матерям. Какими же дебилами должны быть ваши генералы, чтобы кормить вас просроченными сухпайками с 2013 года. Сейчас февраль 2022 года, вы в Украине и погибаете неизвестно за что, а вас кормят этим дерьмом. Российские матери, забирайте своих детей оттуда, пока мы их не убили, или они сами не умерли здесь, обо…нные от такой еды", - обращается наш воин.

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