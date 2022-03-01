Армия РФ установила блокпосты на въездах в Херсон, но город не сдали, - мэр Колыхаев

На въездах в Херсон российская армия установила блокпосты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Херсона Игорь Колыхаев в Фейсбуке.

"На въездах в Херсон армия РФ установила блок-посты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше. Но сейчас я в своём кабинете и координирую работу городских служб... Мы все не спим много дней подряд, мы все устали, как и вы. Но это не повод делать необдуманные поступки.

Если бы я "сдал" город, как пишут некоторые умники, вы бы это почувствовали в первый день. Не оскорбляйте меня такими фантазиями. Будете на моём месте, будете поступать по-своему", - сообщил он.

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Колыхаев подчеркнул, что сегодня несет ответственность за жизнедеятельность города и обеспечивает защиту граждан так, как позволяют наши возможности.

"Херсон был и остается украинским! Худшее, что можно сделать сейчас, это начать разваливать город изнутри.

Я прошу каждого из вас сохранять спокойствие и благоразумие. Не выходите на улицу во время комендантского часа. Не вступайте ни с кем в агрессивные переговоры и не провоцируйте противника на конфликты.

Самая большая ценность, которая есть в этом городе – это ваши жизни. Это не драка, это война. А войну выигрывают разумными действиями и хладнокровием. Херсон устоит! Но дайте ему шанс сделать это", - добавил он.

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